Dopo aver conquistato il premio di MVP al termine della partita di domenica pomeriggio contro l’Hellas Verona, Zeki Celik ha dimostrato che il percorso di crescita iniziato nella scorsa stagione sotto la guida del mister Claudio Ranieri sta portando i suoi frutti alla Roma. Dopo anni in cui la formazione giallorossa ha mostrato una carenza nel ruolo dei terzini, sia sulla fascia destra sia su quella sinistra, in questa stagione sembra poter contare su numerosi nomi in crescita: da Rensch a Wesley in un continuo alternarsi nei piani di Gasperini fino ad Angelino che ancora non sembra aver mostrato la forma migliore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La rinascita di Celik: un uomo in più per la Roma