La richiesta di Zelensky | Scudo comune anti drone con Polonia e alleati

Ildifforme.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.315. Mentre una famiglia di quattro persone, madre, padre e i loro due bambini, è rimasta uccisa in un raid di un drone russo nella regione di Sumy, nel nordest dell’Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato la Palonia e i partner a “costruire uno scudo comune . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

la richiesta di zelensky scudo comune anti drone con polonia e alleati

© Ildifforme.it - La richiesta di Zelensky: “Scudo comune anti drone con Polonia e alleati”

In questa notizia si parla di: richiesta - zelensky

Vertice Trump-Zelensky, Von der Leyen: «Parteciperò su richiesta del presidente ucraino»

Von der Leyen e i 6 miliardi di investimento dell’Europa per i droni in Ucraina. La risposta alla richiesta di Zelensky

La richiesta di Zelensky: “Scudo comune anti drone con Polonia e alleati” - Mentre una famiglia di quattro persone, madre, padre e i loro due bambini, è rimasta uccisa in un raid di un drone russo nella regione di Sumy, nel nordest ... pianetagenoa1893.net scrive

richiesta zelensky scudo comuneUCRAINA: Zelensky propone scudo aereo congiunto con alleati europei - L’Ucraina vorrebbe costruire uno scudo di difesa aerea congiunto per proteggersi dalle minacce della Russia insieme ai suoi partner europei, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Da it.investing.com

Cerca Video su questo argomento: Richiesta Zelensky Scudo Comune