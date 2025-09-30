La richiesta di Zelensky | Scudo comune anti drone con Polonia e alleati

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.315. Mentre una famiglia di quattro persone, madre, padre e i loro due bambini, è rimasta uccisa in un raid di un drone russo nella regione di Sumy, nel nordest dell’Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato la Palonia e i partner a “costruire uno scudo comune . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La richiesta di Zelensky: “Scudo comune anti drone con Polonia e alleati”

