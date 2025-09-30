la ricerca gli scatti di sauro marini in mostra

La fotografia torna protagonista alla Galleria Papini di Ancona, dove sabato (ore 18) si inaugura la mostra di Sauro Marini "2000 – 2025 La Ricerca". Fotografo anconetano molto conosciuto e apprezzato, Marini presenta un’antologica assai interessante che copre un quarto di secolo di attività. Testo critico e presentazione sono firmati da Marco Tarsetti, mentre Claudio Desideri ha curato il catalogo. "Dopo un inizio mirato alla fotografia di architettura, con particolare attenzione a quella più antica, ho ampliato l’orizzonte e iniziato a scattare sulla base di progetti mirati, diversi dei quali li trovate in questa mostra", spiega Marini, noto anche come dell’Associazione fotografica Il Mascherone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

