la ricerca di unibg rende sostenibile il made in italy

Sono numerosi i partenariati virtuosi tra l’Università di Bergamo e le imprese. Tra gli sviluppi più promettenti ci sono le leghe di nickel e titanio, prodotte da materiali riciclati, ma anche tecnologie al servizio della salute e tessuti green. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

ricerca unibg rende sostenibileLa ricerca di UniBg rende sostenibile il Made in Italy - I partenariati virtuosi tra L’Università di Bergamo e le imprese: additive manufacturing, tecnologie per la salute e tessuti green ... Segnala ecodibergamo.it

Ricerca su mobilità, cultura e innovazione finanziaria - Nell’ambito del Centro Nazionale sulla Mobilità Sostenibile UniBg grazie anche alla competenza distintiva del Centro di ricerca ITSM (Iccsai Trasport and Sustainable Mobility), è leader dello spoke 5 ... ecodibergamo.it scrive

