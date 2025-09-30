La ricerca di UniBg rende sostenibile il Made in Italy
Sono numerosi i partenariati virtuosi tra l’Università di Bergamo e le imprese. Tra gli sviluppi più promettenti ci sono le leghe di nickel e titanio, prodotte da materiali riciclati, ma anche tecnologie al servizio della salute e tessuti green. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: ricerca - unibg
Unibg, record di candidature ai dottorati di ricerca: 620 domande per 69 posti
Carmelo Lupo, dottorando executive in UniBg: “Una nuova frontiera per la ricerca. Così cambiamo gli scenari nella diagnostica oncologica”
PhD Day 2025: l’UniBg proclama 43 nuovi dottori di ricerca
Talk Like @tedxbergamo. #UniBg anche quest’anno presente alla #nottedeiricercatori @bergamo_scienza al @kilometrorosso - facebook.com Vai su Facebook
La ricerca di UniBg rende sostenibile il Made in Italy - I partenariati virtuosi tra L’Università di Bergamo e le imprese: additive manufacturing, tecnologie per la salute e tessuti green ... Segnala ecodibergamo.it
Ricerca su mobilità, cultura e innovazione finanziaria - Nell’ambito del Centro Nazionale sulla Mobilità Sostenibile UniBg grazie anche alla competenza distintiva del Centro di ricerca ITSM (Iccsai Trasport and Sustainable Mobility), è leader dello spoke 5 ... ecodibergamo.it scrive