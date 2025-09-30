La regista Liana Mussoni torna in scena con ' Il canto di Rut'
Si intitola “Il canto di Rut – Una perfetta storia di accoglienza” il recital che andrà in scena venerdì 3 ottobre alle ore 21 nella pieve di San Vittore. A idearlo, dirigerlo e interpretarlo l’attrice, cantante e regista Liana Mussoni, accompagnata dai musicisti Andrés Langer Eduardo (pianoforte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
