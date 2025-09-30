La Regione istituisce il premio Custode dell’ambiente per valorizzare l’impegno nella sostenibilità

Un riconoscimento per valorizzare l’impegno di persone, imprese, enti, associazioni, artisti e produttori che abbiano realizzato azioni, opere, iniziative o produzioni con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Sarà questo il premio “Custode dell’ambiente” istituito con un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Istituito il premio ‘Custode dell’ambiente’, Savarino: “L’obiettivo è diffondere la cultura della sostenibilità” - Un riconoscimento per valorizzare l'impegno di persone, imprese, enti, associazioni, artisti e produttori che abbiano realizzato azioni, opere, iniziative o produzioni con una particolare attenzione a ... Lo riporta ilsicilia.it

