La Regione istituisce il premio Custode dell’ambiente per valorizzare l’impegno nella sostenibilità

30 set 2025

Un riconoscimento per valorizzare l’impegno di persone, imprese, enti, associazioni, artisti e produttori che abbiano realizzato azioni, opere, iniziative o produzioni con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Sarà questo il premioCustode dellambiente” istituito con un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

