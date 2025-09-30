La Regina e il maggiordomo | il mistero degli oggetti di Lady Diana spariti da Kensington Palace
Paul Burrell, ex maggiordomo di Lady Diana, è sempre stato considerato una figura molto divisiva e controversa nella storia recente della royal family britannica. Non sono state solo le sue dichiarazioni a suscitare scalpore, ma anche una vicenda enigmatica che lo vide protagonista più di vent’anni fa. Un processo a suo carico da cui venne letteralmente salvato, in extremis, dall’ultima persona che i tabloid e gli esperti reali avrebbero immaginato: la regina Elisabetta. Le circostanze di questo inaspettato aiuto, però, non convinsero del tutto la stampa. Inoltre sembra che la sovrana abbia dato a Burrell uno strano, sinistro avvertimento che nessuno è mai riuscito a spiegare, a contestualizzare con precisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: regina - maggiordomo
Royal Family, un ex maggiordomo: «La regina Elisabetta ha rinunciato alle cure contro il cancro»
Regina Elisabetta, le rivelazioni di un ex maggiordomo: "Malata di cancro, rinunciò alle cure"
*"Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l'arma più grande nelle nostre mani: siamo donne."* Maria Callas. Maria Callas (nata Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos), regina - facebook.com Vai su Facebook
La Regina e il maggiordomo: il mistero degli oggetti di Lady Diana spariti da Kensington Palace - Nel 2001 l’ex maggiordomo di Lady Diana venne accusato di furto e fu scagionato, a sorpresa, grazie all'intervento della regina Elisabetta ... Segnala ilgiornale.it
Come Buckingham Palace è diventato il «Gin Palace» secondo un ex maggiordomo - L'alcol filtrava discretamente nei corridoi del palazzo e ogni settimana se ne consumavano litri, alcuni in modo legittimo, altri molto ... Segnala vanityfair.it