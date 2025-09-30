la regina del pop e la supermodella hanno scelto look coordinati con le loro figlie per il front row di anthony vaccarello per saint laurent

L a Paris Fashion Week è iniziata con una dolce notte parigina alle spalle della Tour Eiffel per Saint Laurent. La collezione primavera-estate 2026 di Anthony Vaccarello è stata un inno alla sensualità, accompagnata dal profumo seducente dei fiori bianchi del Trocadéro. Tra le star presenti in front row, due coppie madre-figlia hanno catturato subito l’attenzione: Madonna e Lourdes Leon, e Kate Moss con la figlia Lila. Entrambe hanno scelto look coordinati, dimostrando come il legame familiare possa diventare un vero statement di stile. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Madonna e Lourdes Leon: nero e complicità al Trocadéro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

