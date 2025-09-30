La provincia è di Acquaroli Il centrosinistra perde dove sperava di rivincere La sconfitta è partita da qui

Il sogno del cambiamento si è infranto anche in provincia. Matteo Ricci non è riuscito con il suo 45,25% a togliere la palla a Francesco Acquaroli esattamente come accadde all’ex sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi cinque anni fa, arrestatosi allora al 39,09%. Ricci non c’è riuscito, giocando in casa, da pesarese e non c’è riuscito avendo in coalizione, anziché avversario, il M5S. I pentastellati da soli, nel 2020 presero il 7,5% della tornata, mentre confluiti nell’alleanza di centrosinistra, ieri alle 22.12, segnavano il 5,49% dei voti scrutinati (394 sezioni scrutinate su 402). L’onda del centrosinistra si è infranta sul muro della continuità: Acquaroli è passato dal 47,25% del 2020 al 51,39% di ieri, con quasi tutte le sezioni scrutinate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

