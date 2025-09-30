La Proposta di Trump per Gaza | una Tecnocrazia con Blair tra speranza e resa incondizionata
Trump propone una tecnocrazia a Gaza per la pace con a capo lui stesso e Tony Blair: Netanyahu accetta, Hamas valuta la resa. Nessun ritiro immediato o democrazia chiara. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: proposta - trump
Conferenza sull'Ucraina a Roma, Meloni a Zelensky: «Mosca ha fallito». Tregua, nuova proposta di Lavrov. Rubio: 'La porto a Trump'
Guerra in Ucraina, Rubio: «Lavrov ha condiviso una proposta interessante, la sottoporrò a Trump»
Mattarella: "Kiev non è sola". E Rubio vede Lavrov: "Proposta di pace russa, la porterò a Trump"
MEDIO ORIENTE | "La proposta del Presidente Trump può essere una svolta, permettendo una cessazione permanente delle ostilità, il rilascio di tutti gli ostaggi e un accesso umanitario pieno e sicuro per la popolazione". Lo sostiene Palazzo Chigi. #ANSA htt - X Vai su X
Trump chiede che gli «antifa» siano dichiarati terroristi, l’Ungheria di Orbán e l’Olanda di Wilders accolgono al volo la proposta. Sono le prove dell’Internazionale Maga che rischia di contagiare l’Europa. E che vuole riscrivere la storia per criminalizzare il diss - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, ultimatum a Hamas per l’accordo. I miliziani: «Proposta sbilanciata». La rete di Trump per mettere all'angolo i terroristi - Se Hamas non accetta il piano di pace, il presidente degli Stati Uniti darà il via libera a Israele per «continuare ... ilmessaggero.it scrive
Palazzo Chigi “Proposta Trump può rappresentare una svolta per Gaza” - ROMA (ITALPRESS) – “Da tempo il Governo italiano è impegnato a sostenere tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it