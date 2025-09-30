La promessa di Giuli Mezzo milione di euro per salvare il destino del castello di Moneta
Carrara, 30 settembre 2025 – Mezzo milione di euro da utilizzare per la messa in sicurezza del castello di Moneta. La notizia è stata data ieri pomeriggio dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, arrivato a Carrara per una visita al centro storico, compreso il Duomo cittadino, e annunciando a sorpresa il prossimo arrivo di un’importante quantità di denaro direttamente da Roma, con cui poter iniziare a porre le basi per un ragionamento in grado di ridare valore e valenza sociale e culturale alla storica struttura apuana. La visita del ministro è stata inoltre occasione per ribadire la fiducia che il gruppo di Fratelli d’Italia ha nella candidatura di Alessandro Tomasi a presidente della Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
