La Promessa anticipazioni 1 ottobre | Cruz affronta Alonso dopo la sfuriata del marchese
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo la pubblicazione di un articolo scandalistico la tensione tra Cruz e Alonso raggiunge il culmine. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: lo scandalo sui giornali mette Alonso in allarme per i suoi accordi finanziari. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Il matrimonio tra Jana e Manuel provoca un vero scandalo a Luján. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
