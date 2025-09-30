La procura di Roma chiede il processo per Maria Rosaria Boccia

Agi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La procura di Roma ha chiesto il processo a giudizio per Maria Rosaria Boccia, indagata in relazione alla denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. All'imprenditrice di Pompei sono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum nell'ambito dell'organizzazione di alcuni eventi. . 🔗 Leggi su Agi.it

la procura di roma chiede il processo per maria rosaria boccia

© Agi.it - La procura di Roma chiede il processo per Maria Rosaria Boccia

In questa notizia si parla di: procura - roma

Roma, esplosione al distributore Gpl: morto l’ispettore Eni rimasto gravemente ustionato | La procura ora indagherà per omicidio colposo

Roma, esplosione al distributore Gpl: morto l’ispettore rimasto gravemente ustionato | La procura ora indagherà per omicidio colposo

Giallo a Roma, precipita da una terrazza e muore: ora la procura apre un’inchiesta per omicidio

procura roma chiede processoEsposto Sangiuliano, pm Roma chiede rinvio a giudizio per Boccia - A Maria Rosaria Boccia vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curricul ... msn.com scrive

procura roma chiede processoL'ascensorista morto alla Farnesina, in cinque a rischio processo - Fabio Palotti, 29 anni, rimase schiacciato dalla cabina tre anni fa durante i lavori di manutenzione. Segnala roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Procura Roma Chiede Processo