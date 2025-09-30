la procura di roma chiede il processo per maria rosaria boccia

AGI - La procura di Roma ha chiesto il processo a giudizio per Maria Rosaria Boccia, indagata in relazione alla denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. All'imprenditrice di Pompei sono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum nell'ambito dell'organizzazione di alcuni eventi. . 🔗 Leggi su Agi.it

