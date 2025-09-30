La presunta corruzione urbanistica Nuova relazione in aula | iter regolare Chiesto il dissequestro del cantiere

Il consulente tecnico della Procura “torchiato” per tre ore sulla presunta lottizzazione abusiva del complesso residenziale “ Verde Manara ” di via Villaggio dei Pini a Usmate Velate, il cui iter è ritenuto regolare da una recente relazione dell’Ufficio tecnico del Comune, rinnovato dopo l’arresto per corruzione dell’ex responsabile Antonio Colombo. Un nuovo capitolo della saga giudiziaria sul caso della presunta urbanistica in odore di tangenti che si trova in dirittura d’arrivo all’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Silvia Pansini. È stata proprio lei, dopo che si è già svolta a giugno la discussione con le richieste di condanna, patteggiamento o rinvio a giudizio del pm monzese Carlo Cinque e le arringhe degli avvocati dei 10 imputati, a disporre di risentire in aula l’esperto urbanistico della Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

