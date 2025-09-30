La presidente Sandu supera il 50% | | Massicci sforzi russi di disinformazione

La Moldavia ha scelto l’Europa. Il Partito di azione e solidarietà (Pas) della presidente in carica Maia Sandu ha ottenuto il 50, 03% dei voti alle elezioni parlamentari rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo. Un risultato che rafforza la rotta filo-Ue del Paese stretto tra Romania e Ucraina e sotto la pressione di Mosca. "Nonostante i massicci sforzi della Russia per diffondere disinformazione e comprare voti, nessuno può fermare un popolo determinato a mantenere la libertà", ha scritto l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, parlando di "chiaro sì a un futuro europeo". Congratulazioni sono arrivate anche da Ursula von der Leyen ("Moldova, l’avete fatto di nuovo"), dal presidente del Consiglio Ue Antonio Costa e dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: "L’Europa è Moldavia, la Moldavia è l’Europa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

