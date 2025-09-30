La porta magica | una coppia di Francavilla sposati da 61 anni nel programma tv con Andrea Delogu

Chietitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un nuovo programma tv condotto da Andrea Delogu in onda su Rai2 nel daytime. Si chiama “La porta magica”: delle persone, con l’aiuto di un team di coach, cerca di rivoluzionare la propria vita. Una volta attraversata la porta magica, mostreranno il loro cambiamento.Nella seconda puntata del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porta - magica

Porta Magica torna su Rai 2: Andrea Delogu riapre il varco del mistero

Dalla Porta Magica alla Villa di Massenzio: gli itinerari culturali di fine agosto a Roma

Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati dopo quattro anni d’amore: la conduttrice pronta per “Ballando con le stelle” e “La porta magica”

porta magica coppia francavillaLa Porta Magica su Rai 2, Andrea Delogu apre il sipario: tutte le storie e i protagonisti della prima settimana - Andrea Delogu torna su Rai 2 con la nuova edizione de La Porta Magica, il programma che mette al centro le storie di persone comuni. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Porta Magica Coppia Francavilla