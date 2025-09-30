La polizia ferma l' auto per una inversione a U pericolosa ma a bordo non c' è nessuno | Non possiamo fare la multa

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi riceve la multa se al volante di un'auto che fa un'inversione a "U" pericolosa non c'è nessuno? Un quesito insolito con cui si sono dovuti confrontare gli agenti del Dipartimento di polizia di San Bruno, in California (Stati Uniti).Usa, la polizia ferma l'auto per una inversione pericolosa. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: polizia - ferma

La Polizia locale di Cormano ferma quattro abusivi con precedenti.

Non si ferma ad un posto di blocco della Polizia: 50enne denunciato e la sua auto sequestrata

Ruba lo smarphone ad un passeggero sul treno regionale, polizia ferma e arresta 34enne

La polizia ferma l'auto per una inversione a U pericolosa, ma a bordo non c'è nessuno: "Non possiamo fare la multa" - Il caso che ha mandato letteralmente in tilt gli agenti del Dipartimento di polizia di San Bruno, in California (Usa): "I nostri libretti delle contravvenzioni non hanno la casella per robot" ... Segnala today.it

Non si ferma all'alt, inseguimento nella notte a Udine: 33enne si schianta con l'auto - Uomo senza patente fugge all’alt della polizia a Udine, finisce contro un palo: arresti domiciliari e sanzioni per resistenza. Da nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Ferma Auto Inversione