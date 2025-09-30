La polizia celebra il patrono Festa con il coro degli studenti
La polizia celebra il patrono. Ieri si è tenuta la commemorazione di San Michele Arcangelo, santo patrono della polizia di stato: un momento di festa per gli appartenenti alla polizia e le loro famiglie, con la messa officiata dal vescovo di Macerata monsignor Nazzareno Marconi, alla presenza di rappresentati dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato) e dei parenti delle vittime del dovere, nella chiesa di San Giovanni a Macerata. Erano presenti anche il questore di Macerata Luigi Mangino e le massime autorità militari e civili della provincia, tra cui il prefetto Giovanni Signer, il procuratore Giovanni Narbone, il presidente del tribunale di Macerata Paolo Vadalà, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, il vice sindaco di Civitanova Claudio Morresi, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, i funzionari e il personale della Questura, del commissariato di Civitanova e delle sezioni polizia stradale e polizia postale di Macerata, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
