La politica un' arte

Vittorio Sgarbi, uno che le sole notizie che legge sono quelle che lo riguardano, ieri per tutto il giorno è stato lui la notizia: trend topic sui quotidiani online. E il suo stato di salute, tra giornali e social, era il terzo problema degli italiani in ordine di rilevanza subito dopo la rotta della Flotilla e la domanda se una donna di destra possa o meno dirigere La Fenice. Comunque. Sgarbi - l'unico italiano che si candida e vota in tutte le regioni a ogni turno elettorale - si è fatto vedere ai seggi di San Severino nelle Marche, dove tra le altre cariche è sindaco, e la sua foto è diventata come lo è lui da 40 anni per le cronache nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

