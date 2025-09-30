La politica italiana e il nodo Flotilla Tajani plaude al piano Usa per la pace

La situazione internazionale è al centro del dibattito politico di oggi. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

politica italiana nodo flotillaFlotilla verso Gaza, Roma spera ancora nella mediazione. Crosetto: "Rischi elevatissimi" - Il ministro della Difesa vede una delegazione: avverte dei rischi “non gestibili” e invita alla responsabilità, Meloni sente Trump e si muove in raccordo con il Vaticano per disinnescare la tensione s ... Secondo ilfoglio.it

politica italiana nodo flotillaFlotilla, primo avviso ufficiale della nave Alpino: alle 2 della notte si fermerà. Israele accusa: “Controllati da Hamas” - La nave Alpino seguirà la Flotilla fino a 150 miglia da Gaza, poi si fermerà. Segnala ilfattoquotidiano.it

