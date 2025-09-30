La politica italiana e il nodo Flotilla Tajani plaude al piano Usa per la pace
Ius Scholae e dazi agitano la politica italiana
Ursula von der Leyen come Giulio Andreotti: nella crisi globale la Ue si scopre politica e anche un po’ italiana
C’è un’altra causa dei disastri della politica culturale italiana: le commissioni ministeriali
#Tg2000 - La #politica italiana e il nodo #Flotilla. #Tajani plaude al piano #Usa per la #pace #30settembre #Tv2000 #Netanyahu #Trump #Israele #Palestina #Gaza
Il punto Politico ed Economico di Nomos Ogni settimana l'analisi delle principali notizie di politica italiana accompagnata dal riassunto delle principali notizie di economia nazionale ed europea
Flotilla verso Gaza, Roma spera ancora nella mediazione. Crosetto: "Rischi elevatissimi" - Il ministro della Difesa vede una delegazione: avverte dei rischi "non gestibili" e invita alla responsabilità, Meloni sente Trump e si muove in raccordo con il Vaticano per disinnescare la tensione
Flotilla, primo avviso ufficiale della nave Alpino: alle 2 della notte si fermerà. Israele accusa: "Controllati da Hamas" - La nave Alpino seguirà la Flotilla fino a 150 miglia da Gaza, poi si fermerà.