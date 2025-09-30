La polemica del padre di Lamine Yamal | Figliolo vivrò alle tue spalle ti sarò sempre grato

Il padre di Lamine Yamal spiazza tutti: "Ci sono un sacco di persone là fuori che dicono cose stupide come: 'Perché non vai a lavorare? Vivi alle spalle di tuo figlio'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: polemica - padre

Gerardina Trovato e la polemica con Pippo Baudo: “Per me eri come un padre”

Samira Lui, la valletta a La Ruota della Fortuna prima e dopo Miss Italia: la polemica, il rapporto (inesistente) con il padre e il fidanzato segreto

Larissa Iapichino e la lite in diretta col padre-allenatore: la strigliata prima dell’eliminazione. È polemica: «Chiedile scusa» – Il video

Orbetello, padre multato mentre aspetta a piedi la figlia sulle strisce: scoppia la polemica Secondo il Codice della Strada, i veicoli non possono fermarsi sugli attraversamenti pedonali (articolo 158), mentre ai pedoni è vietato sostare sulla carreggiata se ciò cre - facebook.com Vai su Facebook

Totò Riina, polemiche per le parole del figlio: "Mio padre ha combattuto il sistema" - X Vai su X

La polemica del padre di Lamine Yamal: “Figliolo vivrò alle tue spalle, ti sarò sempre grato” - Il padre di Lamine Yamal spiazza tutti: "Ci sono un sacco di persone là fuori che dicono cose stupide come: 'Perché non vai a lavorare? Scrive fanpage.it

Il padre di Yamal esagera, Laporta abbassa i toni: "Ha 18 anni, tutto questo può sopraffarlo" - Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha risposto alle polemiche sollevate dal padre di Lamine Yamal in seguito al Pallone d’Oro 2025, vinto. Scrive tuttomercatoweb.com