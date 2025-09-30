La Piscine | la nuova spa di Augustinus Bader a Parigi è il tempio del glow
Augustinus Bader ha deciso di fare le cose in grande e ha appena aperto a Parigi il suo tempio del lusso: La Piscine, la nuova spa da sogno all’Hôtel Costes. Non parliamo di un angolino benessere qualsiasi, ma di un intero universo di 960 metri quadrati con sette cabine per i trattamenti, una piscina da 20 metri e un design firmato Christian Liaigre che sembra uscito da una rivista di architettura. In poche parole, il nuovo posto dove vorrai fingere di vivere per sempre. Wellness couture: Augustinus Bader apre la spa dei sogni all’Hôtel Costes. La location non è solo scenografica: è stata pensata per diventare una bolla di pace in pieno cuore di Parigi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Bulgari e Augustinus Bader: nella spa più chic di Milano, un trattamento speciale - premiato brand Augustinus Bader per lanciare il nuovo trattamento realizzato in esclusiva. Secondo grazia.it