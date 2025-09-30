La piena del Po lascia dietro di sé un carico di rifiuti raccolti 600 chili di materiale

Ferraratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piena del Po aveva lasciato dietro di sé l’ennesimo carico di rifiuti, ma i volontari Plastic Free non si sono fatti scoraggiare. Domenica 28, in occasione della giornata internazionale ‘Sea & Rivers’, una trentina di partecipanti si sono dati appuntamento a Pontelagoscuro per un’azione di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piena - lascia

Orban Gatti, Corriere dello Sport incredulo: «Condotta violenta piena, manca un rosso cristallino. L’attaccante ha anche il pugno chiuso…». L’analisi post Verona Juve non lascia dubbi

Piena Po tra Casalmaggiore e Boretto, Aipo raccomanda prudenza - Il colmo di piena del fiume Po sta transitando nelle sezioni tra Casalmaggiore (Cremona) e Boretto (Reggio Emilia) con livelli superiori alla soglia di criticità elevata, di colore rosso. Secondo ansa.it

Piena del Po, le golene rimangono allagate - I viali sono percorribili ma ancora chiusi per precauzione A oltre due giorni dal passaggio del colmo della piena di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Piena Po Lascia Dietro