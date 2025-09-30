La Perla riparte la produzione | dal 1° ottobre diverse dipendenti tornano in azienda
Bologna, 30 settembre 2025 - Dal 1° ottobre le 165 lavoratrici de La Perla Manufacturing diventeranno a tutti gli effetti dipendenti de La Perla Atelier, l’azienda unitaria che fa capo a Peter Kern, il manager statunitense che lo scorso giugno ha acquistato lo storico marchio bolognese della l ingerie di lusso. Invece, per le circa 40 dipendenti rimanenti, appartenenti a La Perla Management (l’altro ramo della vecchia proprietà) si prospetta la firma del nuovo contratto nelle prossime settimane, quindi intorno alla metà del mese di ottobre. Yoox, primo spiraglio per un’intesa: “Valutiamo alternative agli esuberi” Affinché tutte le perline finite negli scorsi anni in amministrazione straordinaria tornino a lavorare a pieno regime il prima possibile, probabilmente già durante la seconda parte dell’autunno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: perla - riparte
Chiara Ferragni riparte da Riccione: la collaborazione 'romantica' con il brand nato nella Perla Verde
FLOTILLA RIPARTE E FA ROTTA SU GAZA: IL PIANO SOCCORSI IN CASO DI ATTACCO «Il Fatto Quotidiano» 28 Sep 2025 Alessandro Mantovani INVIATO SU “OTARIA” IN NAVIGAZIONE VERSO GAZA La Flotilla è ripartita per Gaza. Dopo una giornata di ri - facebook.com Vai su Facebook
La Perla, riparte la produzione: dal 1° ottobre diverse dipendenti tornano in azienda - Sono 165 (su oltre 200) le lavoratrici che da mercoledì diventeranno a tutti gli effetti dipendenti della nuova proprietà di Peter Kern e a turni riprenderanno la produzione. Come scrive msn.com
La Perla riparte con Luxury Holding. Urso: restituito futuro industriale - Abbiamo restituito prospettiva e futuro a un'icona globale della moda italiana. Segnala rainews.it