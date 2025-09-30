La Perla è salva | l’azienda bolognese ceduta a Luxury Holding

«Con il trasferimento del complesso produttivo di Bologna è stata ufficializzata la cessione di La Perla Manufacturing in amministrazione straordinaria, a La Perla Atelier, azienda che fa capo a Peter Kern attraverso la società di investimenti Luxury Holding ». Lo ha comunicato sul suo sito il ministero delle Imprese e del Made in Italy. La Perla è dunque salva. L’operazione, che ha visto salvaguardate tutte le maestranze e le competenze dell’azienda, prevede il passaggio di tutti i 199 dipendenti coinvolti nelle procedure La Perla Manufacturing e La Perla Global Management Uk Ita. Sottoscritta anche la licenza d’uso dei marchi italiano e inglese dell’azienda, passaggio propedeutico alla ripresa della produzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

