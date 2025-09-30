La Perla è salva | l’azienda bolognese ceduta a Luxury Holding
«Con il trasferimento del complesso produttivo di Bologna è stata ufficializzata la cessione di La Perla Manufacturing in amministrazione straordinaria, a La Perla Atelier, azienda che fa capo a Peter Kern attraverso la società di investimenti Luxury Holding ». Lo ha comunicato sul suo sito il ministero delle Imprese e del Made in Italy. La Perla è dunque salva. L’operazione, che ha visto salvaguardate tutte le maestranze e le competenze dell’azienda, prevede il passaggio di tutti i 199 dipendenti coinvolti nelle procedure La Perla Manufacturing e La Perla Global Management Uk Ita. Sottoscritta anche la licenza d’uso dei marchi italiano e inglese dell’azienda, passaggio propedeutico alla ripresa della produzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: perla - salva
Il Como resta in 10 e si spegne: perla di Paz, ma Ekuban al 92' salva il Genoa
? #LaPerla, ufficializzata la cessione a #LaPerlaAtelier di Luxury Holding LLC ?@adolfo_urso: “Al via nuovo futuro produttivo. La Perla è salva e può tornare a occupare il ruolo che le spetta nel panorama internazionale” - X Vai su X
Una perla di Meleddu fa sognare, il Sudtirol si salva nel finale con la firma di Ceschini su assist di Fois. di Dennis Carzaniga #Nazionali #Primavera1 - facebook.com Vai su Facebook