I numeri scontano la crisi ma certificano il successo: 21.433 operatori professionali sono stati protagonisti, insieme a 1.150 espositori, di Lineapelle 106 che si è confermato come l’occasione ideale per l’incontro, il dibattito e la condivisione di una filiera che, con la qualità dell’offerta creativa, gli investimenti nell’ innovazione del prodotto e l’ampliamento dei servizi ha accolto in fiera un pubblico di qualità, che ha scontato un calo inevitabile, ma atteso vista la negatività della congiuntura e l’influenza di tante criticità esterne all’industria stessa della moda. Gli operatori presenti in fiera sono arrivati per il 59% dall’Italia e per il restante 41% da 109 Paesi, in rappresentanza di oltre 7mila aziende della filiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La pelle fra innovazione e qualità. Il successo della tre giorni di Milano: "Spunti per intercettare il rilancio"