La Paris Fashion Week si apre con uno dei momenti più attesi | la sfilata P E 2026 di Saint Laurent presentata sotto la Tour Eiffel luogo simbolico per la maison e scenario abituale dei suoi fashion show

Amica.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Paris Fashion Week si apre con uno dei momenti più attesi: la sfilata PE 2026 di Saint Laurent, presentata sotto la Tour Eiffel, luogo simbolico per la maison e scenario abituale dei suoi fashion show. La passerella, incorniciata da ortensie che disegnano il logo Saint Laurent, crea un set di forte impatto visivo. Un preludio a una collezione che celebra una femminilità decisa, audace ed elegante. La collezione guarda agli Anni Settanta e Ottanta, omaggiando l’eredità di Yves Saint Laurent. Tornano le spalline marcate, le pencil skirt, i dettagli oversize e i maxi gioielli. La PE 2026 non introduce rivoluzioni, ma rafforza la grammatica visiva del brand, tra eleganza strutturata e sensualità controllata. 🔗 Leggi su Amica.it

la paris fashion week si apre con uno dei momenti pi249 attesi la sfilata p e 2026 di saint laurent presentata sotto la tour eiffel luogo simbolico per la maison e scenario abituale dei suoi fashion show

© Amica.it - La Paris Fashion Week si apre con uno dei momenti più attesi: la sfilata P/E 2026 di Saint Laurent, presentata sotto la Tour Eiffel, luogo simbolico per la maison e scenario abituale dei suoi fashion show.

In questa notizia si parla di: paris - fashion

Come il Paris Fashion Week ridefinisce le tendenze beauty

Da villain iper glam a regina dei fiori fino a diva futuristica: così Cardi B ha brillato tra i front-row della Paris Fashion Week

Virgil Abloh, una mostra dedicata al suo genio sarà il fiore all'occhiello della prossima Paris Fashion Week

Saint Laurent PE 2026, maxi-fiocchi e volumi scultorei: la sfilata che apre la Paris Fashion Week - fiocchi: la collezione firmata Anthony Vaccarello celebra una donna potente, elegante e irresistibilmente moderna ... Come scrive iodonna.it

paris fashion week apreParis Fashion Week primavera-estate 2026: calendario, debutti e maison storiche - Scopri il calendario completo, i debutti più attesi e le maison storiche protagoniste della Paris Fashion Week primavera- Segnala atomheartmagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Paris Fashion Week Apre