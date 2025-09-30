La Paris Fashion Week si apre con uno dei momenti più attesi | la sfilata P E 2026 di Saint Laurent presentata sotto la Tour Eiffel luogo simbolico per la maison e scenario abituale dei suoi fashion show
La Paris Fashion Week si apre con uno dei momenti più attesi: la sfilata PE 2026 di Saint Laurent, presentata sotto la Tour Eiffel, luogo simbolico per la maison e scenario abituale dei suoi fashion show. La passerella, incorniciata da ortensie che disegnano il logo Saint Laurent, crea un set di forte impatto visivo. Un preludio a una collezione che celebra una femminilità decisa, audace ed elegante. La collezione guarda agli Anni Settanta e Ottanta, omaggiando l’eredità di Yves Saint Laurent. Tornano le spalline marcate, le pencil skirt, i dettagli oversize e i maxi gioielli. La PE 2026 non introduce rivoluzioni, ma rafforza la grammatica visiva del brand, tra eleganza strutturata e sensualità controllata. 🔗 Leggi su Amica.it
