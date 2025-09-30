La Paris Fashion Week prende il via con Madonna e la figlia Lourdes e tutte le altre star in front row
Calato il sipario su Milano, è già tempo di una nuova settimana della moda, questa volta nella capitale francese. A dare il via alle danze Saint Laurent, che ha radunato un ricchissimo parterre di star: da Madonna con la figlia Lourdes Leon a Eva Herzigova, da Carla Bruni a Renée Zellweger, Kate Moss, Hailey Bieber e tantissimi altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
