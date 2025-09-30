La Paris Fashion Week inizia con la stellare sfilata SS 2026 di L' Oréal che lancia un messaggio forte e chiaro | ogni età ha il suo splendore
P arigi, 29 settembre 2025. La Ville Lumière brilla più che mai grazie all’attesissimo show Le Défilé. Liberté, Egalité, Sororité “You’re Worth It” di L’Oréal Paris collezione Womenswear Primavera-Estate 2026. Una sfilata che rende omaggio al mondo della moda e alle nuove tendenze make-up. Ma anche una celebrazione della bellezza in tutte le sue forme. E la conferma – grazie alla line-up di star mozzafiato, capitanate da Kendall Jenner – che è la personalità, più che l’età, il vero segreto del fascino femminile. Kendall Jenner, Jane Fonda, Elodie: le ambassador L’Oréal danno il via alla Paris Fashion Week X La nuova sfilata inclusiva e potente di L’Oréal. 🔗 Leggi su Iodonna.it
