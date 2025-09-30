La nuova veste di Affari Tuoi non premia De Martino e la Rai resta indietro
Il calo di ascolti parla chiaro. Il nuovo mix tra game show e comicità non funziona e rischia di snaturare due format vincenti. E mentre Gerry Scotti domina incontrastato con La Ruota della Fortuna, Samira Lui si conferma una scommessa vinta . C’era grande attesa per il nuovo corso di Affari Tuoi, rinnovato e rimescolato con una spolverata di comicità e lo stile scanzonato che ha reso celebre Stefano De Martino. Un tentativo ambizioso, forse troppo, di trasformare il celebre “gioco dei pacchi” in un ibrido tra varietà e game show. Il risultato? Un calderone di generi che, più che sorprendere, disorienta. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: nuova - veste
CANALE 5: TEMPTATION ISLAND TORNA IN UNA NUOVA VESTE VISTO IL SUCCESSO?
A Villa Potenza un piazzale nel nome di Tito Antinori. Nuova veste anche per il parco
Latte Sano inaugura l’estate con un doppio lancio: fiordilatte in una nuova veste e insalate fresche firmate “Il Nostro Ortosano”
Online il nuovo sito web della Diocesi di Pescia: una piazza virtuale per informarsi e fare rete Da oggi lunedì 29 settembre il sito della Diocesi si presenta con una nuova veste grafica, più chiara e leggibile. Anche i contenuti sono stati riorganizzati per rendere - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurate a Cesena la nuova veste e gestione per il rilancio del Foro Annonario - X Vai su X
Affari Tuoi, la puntata del 29 settembre: Attilio dalla Lombardia vince 77mila euro grazie al jackpot di Gennarino - Nella puntata di Affari Tuoi del 29 settembre, Attilio da Bellagio ha portato a casa 77mila euro dopo una partita leggendaria ... fanpage.it scrive
Affari Tuoi, Il Dottore fa piangere Roberto e De Martino s'infuria: "Veramente un infame" - Nella puntata del 26 settembre, Roberto gioca fino all'ultimo ma viene beffato nel finale dal Dottore e De Martino la prende malissimo: cosa è successo ... Lo riporta libero.it