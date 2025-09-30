Il calo di ascolti parla chiaro. Il nuovo mix tra game show e comicità non funziona e rischia di snaturare due format vincenti. E mentre Gerry Scotti domina incontrastato con La Ruota della Fortuna, Samira Lui si conferma una scommessa vinta . C’era grande attesa per il nuovo corso di Affari Tuoi, rinnovato e rimescolato con una spolverata di comicità e lo stile scanzonato che ha reso celebre Stefano De Martino. Un tentativo ambizioso, forse troppo, di trasformare il celebre “gioco dei pacchi” in un ibrido tra varietà e game show. Il risultato? Un calderone di generi che, più che sorprendere, disorienta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - La nuova veste di Affari Tuoi non premia De Martino e la Rai resta indietro