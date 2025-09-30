La nuova stella del cinema? Esiste ma solo nel mondo virtuale E Hollywood non sembra averla presa bene
N on compare alle première, non rilascia interviste dal vivo e non potrà mai firmare un autografo se non digitale. Eppure, Tilly Norwood è già al centro del gossip mondiale. Presentata come una giovane promessa del cinema, questa attrice non è in carne e ossa: è un personaggio interamente creato dall’intelligenza artificiale (IA). Un volto perfetto, una voce programmata, una biografia costruita da un team di creativi. Hollywood è divisa: c’è chi la considera una provocazione affascinante e chi invece teme una minaccia per la professione degli attori. 8 cose che possiamo già fare con l’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: nuova - stella
Alessia Marcuzzi: la nuova stella di The Traitors Italia su Prime Video
Yu Zidi, 12 anni e già tra le favorite ai Mondiali: chi è la nuova stella del nuoto cinese
90 Day Fiancé: una stella si trasferisce in una nuova casa costosa con un collega
Una Nuova Stella per Brando Oggi Matteo ha avuto il piacere di consegnare a Brando la sua Nuova CLA Coupè, un mix perfetto di eleganza, sportività e tecnologia racchiusi in un design compatto ma dal carattere deciso Buon viaggio da Matteo e tutto il te - facebook.com Vai su Facebook
Una nuova chiave a stella per capire la fabbrica del futuro che è già presente - Come gli episodi narrati da Libertino “Tino” Faussone, la voce protagonista de “La chiave a stella” di Primo Levi. ilsole24ore.com scrive