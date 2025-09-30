N on compare alle première, non rilascia interviste dal vivo e non potrà mai firmare un autografo se non digitale. Eppure, Tilly Norwood è già al centro del gossip mondiale. Presentata come una giovane promessa del cinema, questa attrice non è in carne e ossa: è un personaggio interamente creato dall’intelligenza artificiale (IA). Un volto perfetto, una voce programmata, una biografia costruita da un team di creativi. Hollywood è divisa: c’è chi la considera una provocazione affascinante e chi invece teme una minaccia per la professione degli attori. 8 cose che possiamo già fare con l’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova stella del cinema? Esiste... ma solo nel mondo virtuale. E Hollywood non sembra averla presa bene