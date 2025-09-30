La nuova rivoluzione industriale L' evento sul destino dell' IA | SEGUI LA DIRETTA

Ilgiornale.it | 30 set 2025

Alla Fondazione Feltrinelli, una mattinata di dibattiti e confronti. A partire dalle 9.30, si susseguiranno interviste e tavole rotonde condotte dalle firme più apprezzate del nostro quotidiano, con la partecipazione di prestigiosi protagonisti del mondo dell’impresa, della cultura, dell’industria e del tessuto produttivo. All’evento ( qui la registrazione gratuita ) il direttore Sallusti dialoga con padre Benanti. Partecipa anche il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervistato da Hoara Borselli. *** L'evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione al link: https:shorturl. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la nuova rivoluzione industriale l evento sul destino dell ia segui la diretta

"La nuova Rivoluzione Industriale" a Milano l'evento de il Giornale e Moneta sull'IA - Il Direttore Sallusti dialoga con padre Benanti, Hoara Borselli intervista il ministro dell'Istruzione

La nuova rivoluzione industriale. L'evento del Giornale a Milano - L'intelligenza artificiale sta plasmando una nuova rivoluzione industriale, paragonabile per portata a quella del vapore nel XVIII secolo.

