Il modo in cui i tifosi della Juventus vivono la loro passione è cambiato radicalmente negli ultimi anni. Oggi, la connessione tra squadra e sostenitori passa sempre più attraverso canali digitali, social network e piattaforme online, trasformando l’esperienza bianconera in qualcosa di immediato, interattivo e globale. Analizziamo come questa evoluzione stia ridefinendo il tifo juventino nel 2025. Social Network e Community Online. La presenza della Juventus sui social network è ormai imprescindibile. Facebook, Instagram, X e TikTok sono diventati veri e propri punti di ritrovo per i tifosi, che possono seguire in tempo reale aggiornamenti, video esclusivi e contenuti dietro le quinte. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - La nuova era digitale per i tifosi della Juventus