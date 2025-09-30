La notte nel cuore arriva la bellissima notizia per tutti i fan della serie | cosa succede

Arriva un extra infrasettimanale per La notte nel cuore: giovedì 2 ottobre la serie sarà in prime time su Canale 5, con partenza prevista nella finestra 21:40–21:50. Un appuntamento aggiuntivo che premia l’attesa del pubblico e porta più storia a ridosso del weekend, senza toccare la rotta già tracciata. La scelta rafforza la strategia d’autunno: accelerare la progressione degli snodi più caldi e consolidare la comunità di spettatori attorno a un calendario chiaro. L’extra del giovedì si somma alla domenica confermata, offrendo una settimana più ricca e una fruizione meno spezzata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it