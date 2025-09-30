La Notte nel Cuore anticipazioni ventunesima puntata di giovedì 2 ottobre 2025

La tensione è destinata a salire nella nuova puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5 giovedì 2 ottobre 2025 in prima serata. Stavolta i riflettori sono tutti puntati su Samet Sansalan, che, dopo un violento litigio con Sumru, si ritroverà coinvolto in un grave incidente automobilistico. Le sue condizioni sono critiche e per sopravvivere sarà necessario un trapianto di rene. L’incidente sarà anche occasione per far emergere un segreto a lungo nascosto: Samet rivelerà infatti che Bünyamin è suo figlio illegittimo, e quindi possibile donatore compatibile. Indice. Anticipazioni La Notte nel Cuore, puntata del 2 ottobre 2025 Episodio 1×55. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

