La Notte nel Cuore anticipazioni ventunesima puntata di giovedì 2 ottobre 2025
La tensione è destinata a salire nella nuova puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5 giovedì 2 ottobre 2025 in prima serata. Stavolta i riflettori sono tutti puntati su Samet Sansalan, che, dopo un violento litigio con Sumru, si ritroverà coinvolto in un grave incidente automobilistico. Le sue condizioni sono critiche e per sopravvivere sarà necessario un trapianto di rene. L’incidente sarà anche occasione per far emergere un segreto a lungo nascosto: Samet rivelerà infatti che Bünyamin è suo figlio illegittimo, e quindi possibile donatore compatibile. Indice. Anticipazioni La Notte nel Cuore, puntata del 2 ottobre 2025 Episodio 1×55. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: notte - cuore
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte nel Cuore: anticipazioni del 15 e 20 luglio su Canale 5
La notte nel cuore, Sumru, Nuh e Melek smascherati: cosa succede ora
Ascolti Tv: #Balene supera La notte nel cuore. Volano Le #Iene - X Vai su X
"La notte nel cuore”, la nuova serie tv turca con Aras Aydin e Hafsanur Sancaktutan, torna domenica 28 settembre in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Per conto di Cihan, Bünyamin si reca con i suoi uomini a prende - facebook.com Vai su Facebook
La Notte nel Cuore, anticipazioni ventunesima puntata di giovedì 2 ottobre 2025 - Le trame degli episodi de La Notte nel Cuore in onda su Canale 5, in prima serata, giovedì 2 ottobre 2025. Si legge su davidemaggio.it
La notte nel cuore, anticipazioni 21^ puntata: Nuh minaccia Hikmet - Nell’appuntamento del 2 ottobre, Nuh metterà alle strette Hikmet, dopo aver scoperto che ha tentato di far abortire sua sorella Melek ... Secondo it.blastingnews.com