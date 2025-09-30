La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | Mesut spinge Esat giù dalle scale!

Scopri come il doloroso segreto di Esma scatena rabbia e vendetta in famiglia nella prossima puntata de La notte nel cuore. Una notte che nessuno potrà dimenticare: la tensione in “La notte nel cuore” esplode senza ritegno. Dopo il tentato suicidio di Esma, scaturito da una gravidanza indesiderata, ogni cosa precipita. Mesut, il fratello più giovane, incrina l’equilibrio già fragile della famiglia, accusando Esat della disperazione della sorella. E quando la rabbia gli oscurerà la ragione, spingerà Esat giù per le scale davanti a tutti, sotto gli sguardi attoniti e spaventati dei presenti. Esma al limite: il dramma dietro la gravidanza. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Mesut spinge Esat giù dalle scale!

