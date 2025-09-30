La notte magica di Kate Middleton George Charlotte e Louise | la principessa porta i figli a Hogwarts sul set della nuova serie
Anche i reali amano Harry Potter. Non solo i libri e i film ma, a quanto pare, anche la nuova futura serie tv. Kate Middleton, insieme con i figli George, 12 anni, Charlotte, 10 anni e il piccolo Louis, 7 anni, ha infatti visitato il set della nuova produzione, assistendo alla registrazione di alcune scene e incontrando alcuni attori del cast, tra cui Dominic McLaughlin, 11 anni, che interpreterà il giovane Harry. A rivelarlo è il Daily Mail. Il set è infatti arrivato a Windsor Great Park: qui sarà ambientata la nuova Hogsmeade. E proprio lì, a pochi passi, si trova la nuova residenza del principe William e della principessa Kate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
