Caro Vittorio, durante una trasmissione televisiva in maniera che definirei ingenua, visto il contesto da cui è scaturita, la conduttrice è incappata in un «Come si riconosce un gay?». Domanda che ha sollevato le solite polemiche di genere nonostante in studio ci fosse un gay dichiarato e intelligente come Alessandro Cecchi Paone. Non le scrivo però in merito allo specifico dell'essere gay ma nel più ampio «Come si riconosce uno normale?». Vista la crescita esponenziale di episodi anche violenti in cui il comportamento dei protagonisti lascia sempre più perplessi, non è proprio la normalità che sta scomparendo? Intendendo con l'essere normali date 100 situazioni nel quotidiano affrontarne almeno il 90% allo stesso modo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La normalità? Non si misura a letto