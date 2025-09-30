La nonviolenza sta causando difficoltà al governo Netanyahu | ora tocca a noi metterla in pratica

Mentre lo scenario della guerra civile europea tra Russia e Ucraina sembra progressivamente scivolare sul piano inclinato della guerra globale (come esplicitato anche dal presidente Mattarella che ha evocato lo spettro della prima guerra mondiale), con i governi europei che si agitano come “sonnambuli” sull’orlo dell’abisso, per citare il celebre saggio di Cristopher Clark sulle cause dello scoppio della “grande guerra”, con politiche di escalation e riarmo anziché di de-escalation e disarmo – in piena dissonanza cognitiva tra l’invocare genericamente la pace e il preparare concretamente la guerra – rispetto allo scenario del genocidio di Gaza si è messa in moto, invece, una forza plurale e nonviolenta dal basso, coerente tra i mezzi e i fini, che sta mettendo seriamente in difficoltà il governo israeliano ed i governi complici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

