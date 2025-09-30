La neuroscienziata Michela Matteoli | Il cervello si ripara anche attraverso le relazioni sociali e affettive Lo sapevate che quando parliamo ci abbracciamo o ci sentiamo ascoltati si attivano milioni di connessioni neurali?

Ospite il 4 ottobre del Pianeta Terra Festival a Lucca, la nota ricercatrice svelerà tutto quello che avreste voluto sapere sul potere del nostro cervello (e anche oltre). Ecco un piccolo assaggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La neuroscienziata Michela Matteoli: «Il cervello si ripara anche attraverso le relazioni sociali e affettive. Lo sapevate che quando parliamo, ci abbracciamo o ci sentiamo ascoltati, si attivano milioni di connessioni neurali?»

