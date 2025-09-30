La neuroscienziata Michela Matteoli | Il cervello si ripara anche attraverso le relazioni sociali e affettive Lo sapevate che quando parliamo ci abbracciamo o ci sentiamo ascoltati si attivano milioni di connessioni neurali?

La neuroscienziata sfata il mito: “Né maschile né femminile, il cervello umano non ha sesso” - L’idea che esistano un cervello femminile e uno maschile è l’ultimo luogo comune che ci portiamo dietro. Segnala repubblica.it