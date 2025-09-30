La nave spagnola Furor non ha ancora raggiunto la Flotilla | ecco quali e dove sono le imbarcazioni internazionali che dovrebbero proteggere la missione
La Global Sumud Flotilla è ormai a poche miglia nautiche dalle acque della Striscia di Gaza. Già nella notte fra oggi e mercoledì potrebbe superare quella che viene definita la «zona di massimo rischio», avvicinandosi pericolosamente ai confini marittimi imposti da Israele. A fronte delle crescenti tensioni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto sapere di aver chiesto all’Idf di «non usare la violenza» contro attivisti, giornalisti e politici che stanno prendendo parte alla missione, determinati a proseguire la rotta verso l’enclave palestinese. Ma la marina israeliana «si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni che sono entrate nel raggio di intercettazione dell’esercito», riferiscono fonti militari alla tv pubblica Kan. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: nave - spagnola
Flotilla, salpata la nave spagnola che fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza: ecco il pattugliatore ?Furor?. Mattarella: non mettere in pericolo vostra incolumità
Flotilla, appello di Mattarella: «Accogliete la mediazione. Non mettete a rischio vostra incolumità». Nave spagnola Furor fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza
Flotilla, Mattarella: «Accogliete la mediazione. Non mettete a rischio vostra incolumità». Nave spagnola Furor fornirà protezione. Nuova flotta di barche in partenza da Catania
Comunque da appassionato di navi da guerra rilevo che la nostra fregata fa sembrare la nave spagnola una bagnarola A questo punto mandiamogli la Trieste #OrgoglioItaliano - X Vai su X
Sarà la nave spagnola #FUROR ad assistere la flottilla insieme alla fregata italiana Virginio #FASAN. La nave da guerra spagnola ha un cannone Oto melara da 76 mm, due mitragliatrici pesanti, un elicottero e un drone di pattugliamento e pare che il Primo M - facebook.com Vai su Facebook
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza - La marina spagnola ha mobilitato la nave militare Furor per supportare la Global Sumud Flotilla, attaccata da droni mentre tentava di consegnare aiuti a Gaza. Segnala tg24.sky.it
Flotilla, portavoce italiana Delia rientra per «dialogo con istituzioni». Mattarella: «Accogliete la mediazione». Nave spagnola Furor fornirà protezione - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Scrive ilmessaggero.it