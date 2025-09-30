La nave spagnola Furor non ha ancora raggiunto la Flotilla | ecco quali e dove sono le imbarcazioni internazionali che dovrebbero proteggere la missione

La Global Sumud Flotilla è ormai a poche miglia nautiche dalle acque della Striscia di Gaza. Già nella notte fra oggi e mercoledì potrebbe superare quella che viene definita la «zona di massimo rischio», avvicinandosi pericolosamente ai confini marittimi imposti da Israele. A fronte delle crescenti tensioni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto sapere di aver chiesto all’Idf di «non usare la violenza» contro attivisti, giornalisti e politici che stanno prendendo parte alla missione, determinati a proseguire la rotta verso l’enclave palestinese. Ma la marina israeliana «si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni che sono entrate nel raggio di intercettazione dell’esercito», riferiscono fonti militari alla tv pubblica Kan. 🔗 Leggi su Open.online