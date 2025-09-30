La nave pronta a salpare dal porto di Otranto verso Gaza | le parole degli attivisti

Lecceprima.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OTRANTO - Tutto pronto a Otranto per la partenza della “Conscience”, l'ultima nave della Freedom Flotilla Italia, ospitata nel porto salentino. Nella mattinata, gli attivisti hanno spiegato le ragioni del proprio impegno e raccontato le proprie esperienze sul campo. Qui l'articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nave - pronta

Nave delle armi: giovedì presidio di fronte al Comune, Usb pronta allo sciopero

Nave cargo in rada a Piombino, l'allarme di Usb: "Pronta a caricare armi, la città non sia complice della guerra"

Ucrtaina, l’unità speciale “Primary” colpisce una nave missilistica russa stealth nel Mar D’Azov: era pronta a lanciare i Kalibr

nave pronta salpare portoLa “Conscience” è pronta a salpare per portare aiuti a Gaza - Dal porto di Otranto è pronta a salpare la terza imbarcazione della Freedom Flotilla: la Conscience. trnews.it scrive

nave pronta salpare portoNave diretta in Israele dal porto di Venezia, il blitz pro Pal: «Blocco in laguna» - Msc Melani III da domenica in rada: era già stata contestata a Ravenna e Trieste. Da corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nave Pronta Salpare Porto