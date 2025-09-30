La musica che accarezza l’anima in Rsa | festeggiati 7 compleanni

Un apprezzato pomeriggio di musica e allegria alla casa di riposo. Il maestro Gabriele Bolis, insieme ai suoi amici Dario Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini, ha fatto tappa alla Rsa Borsieri di Lecco, dove il quartetto è ormai di casa, per poi proseguire nei prossimi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it