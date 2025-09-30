La missione del governo per salvare i palestinesi da Gaza

Continua l’impegno del governo italiano per evacuare i civili palestinesi dalla Striscia dove infuria la guerra tra Hamas e Israele. Secondo quanto riportato da una nota di Palazzo Chigi, sono state completate due operazioni coordinate dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai dicasteri di Affari esteri e Difesa, supportati dall’ intelligence e in accordo con partner internazionali e locali. Con la prima, l’Italia ha permesso di lasciare l’exclave a 80 palestinesi, tra bambini malati e loro accompagnatori, grazie all’impiego dei mezzi dell’aeronautica militare e in stretto coordinamento con l’Organizzazione mondiale della sanità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

