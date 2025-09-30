La mia foto non mi piace sembro una down | Giulia Soponariu già a rischio squalifica al GF

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 24 ore dal fischio di inizio della nuova edizione del Grande Fratello, Giulia Soponariu finisce già a rischio squalifica. Una frase pronunciata dalla 19enne rischia di costarle caro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piace - sembro

mia foto piace sembro“La mia foto non mi piace, sembro una down”: Giulia Soponariu già a rischio squalifica al GF - A 24 ore dal fischio di inizio della nuova edizione del Grande Fratello, Giulia Soponariu finisce già a rischio squalifica ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mia Foto Piace Sembro