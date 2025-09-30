La Massese con la testa alla Coppa Italia Mister Marselli | A Viareggio per vincere
La Massese si è messa alle spalle lo zero a zero col Fucecchio per concentrarsi sull’atteso derby di Coppa di mercoledì contro il Viareggio. "Incontreremo una squadra importante, fuori casa e senza i nostri tifosi a darci una mano – ha anticipato il tecnico Davide Marselli –. Sarà durissima ma la Coppa Italia per noi è un obiettivo importante ed andremo là per vincere, pur consapevoli delle difficoltà che incontreremo". L’ambiente del Viareggio lo conosce benissimo Francesco Mariani che domenica è entrato nella ripresa e domani potrebbe essere schierato dal primo minuto. "Secondo me è una partita fondamentale – ha esternato il centrocampista di Pescia –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: massese - testa
La camorra è una montagna di merda. "Chi parla e chi cammina a testa alta muore una sola volta." Lui ha avuto il coraggio di denunciare il sistema; la camorra non ha avuto scrupoli né pietà. Ha dato la sua vita per la libertà di stampa. #GiancarloSiani Giornali - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, Torino-Pisa 1-0. Casadei firma il successo: gol e highlights - Il Torino non sbaglia l’appuntamento con la Coppa Italia e, davanti al pubblico dell’Olimpico Grande Torino, supera il Pisa con un secco 1- Riporta torinotoday.it
La Massese ha rotto il ghiaccio. A caccia del bis col Fucecchio - La Massese ha rotto il ghiaccio domenica con la bella affermazione di Livorno ma adesso le si chiede di continuare a mantenere il piede sull’acceleratore ed ottenere il primo successo anche tra le mur ... Da lanazione.it