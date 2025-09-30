La Massese con la testa alla Coppa Italia Mister Marselli | A Viareggio per vincere

Sport.quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Massese si è messa alle spalle lo zero a zero col Fucecchio per concentrarsi sull’atteso derby di Coppa di mercoledì contro il Viareggio. "Incontreremo una squadra importante, fuori casa e senza i nostri tifosi a darci una mano – ha anticipato il tecnico Davide Marselli –. Sarà durissima ma la Coppa Italia per noi è un obiettivo importante ed andremo là per vincere, pur consapevoli delle difficoltà che incontreremo". L’ambiente del Viareggio lo conosce benissimo Francesco Mariani che domenica è entrato nella ripresa e domani potrebbe essere schierato dal primo minuto. "Secondo me è una partita fondamentale – ha esternato il centrocampista di Pescia –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la massese con la testa alla coppa italia mister marselli a viareggio per vincere

© Sport.quotidiano.net - La Massese con la testa alla Coppa Italia. Mister Marselli: "A Viareggio per vincere"

In questa notizia si parla di: massese - testa

massese testa coppa italiaCoppa Italia, Torino-Pisa 1-0. Casadei firma il successo: gol e highlights - Il Torino non sbaglia l’appuntamento con la Coppa Italia e, davanti al pubblico dell’Olimpico Grande Torino, supera il Pisa con un secco 1- Riporta torinotoday.it

massese testa coppa italiaLa Massese ha rotto il ghiaccio. A caccia del bis col Fucecchio - La Massese ha rotto il ghiaccio domenica con la bella affermazione di Livorno ma adesso le si chiede di continuare a mantenere il piede sull’acceleratore ed ottenere il primo successo anche tra le mur ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Massese Testa Coppa Italia