La Massese con la testa alla Coppa Italia Mister Marselli | A Viareggio per vincere

La Massese si è messa alle spalle lo zero a zero col Fucecchio per concentrarsi sull'atteso derby di Coppa di mercoledì contro il Viareggio. "Incontreremo una squadra importante, fuori casa e senza i nostri tifosi a darci una mano – ha anticipato il tecnico Davide Marselli –. Sarà durissima ma la Coppa Italia per noi è un obiettivo importante ed andremo là per vincere, pur consapevoli delle difficoltà che incontreremo". L'ambiente del Viareggio lo conosce benissimo Francesco Mariani che domenica è entrato nella ripresa e domani potrebbe essere schierato dal primo minuto. "Secondo me è una partita fondamentale – ha esternato il centrocampista di Pescia –.

