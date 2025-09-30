La Marina di Israele | Pronti a entrare in azione contro la Flotilla

La Marina israeliana si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che sono entrate nel raggio di intercettazione dell’esercito di Tel Aviv. Lo hanno riferito fonti militari all’emittente pubblica Kan. La Marina prevede di trasferire gli attivisti della missione umanitaria su una nave militare e di rimorchiare le imbarcazioni verso il porto di Ashdod. C’è la possibilità che alcune imbarcazioni vengano affondate in mare, ha dichiarato la Marina di Israele, sottolineando che lo Stato ebraico non intende permettere alla Flotilla di entrare nelle acque della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

