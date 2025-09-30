la marina britannica solca il mar cinese sotto gli attacchi simulati di pechino

Nelle scorse settimane, nel cuore del Mar Cinese meridionale e nello stretto di Taiwan, la portaerei britannica HMS Prince of Wales e le unità del Carrier Strike Group hanno sperimentato in diretta il linguaggio delle forze armate cinesi. La missione britannica, battezzata Operation Highmast, era pensata per marcare una presenza costante nel quadrante indo-pacifico, allineata con gli Stati Uniti e i partner regionali. Nel tratto più caldo, l’attraversamento delle acque contese delle Spratly, Londra ha provato a calibrare il passo, scartando le “Fonops” alla maniera americana, operazioni di libertà di navigazione dentro le 12 miglia dalle isole rivendicate da Pechino, in favore delle più prudenti “Fona”, attività condotte nella fascia dai 12 ai 24 miglia. 🔗 Leggi su Formiche.net

