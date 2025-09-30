La maledizione di Israele Un libro di Niram Ferretti
Il testo che anticipiamo qui a fiancoe è la prefazione di Giuliano Ferrara a Maledetto Israele! La crociata contro lo stato ebraico, di Niram Ferretti (Liberilibri Editrice, 128 pp., 15 euro). Il volume sarà da domani in libreria. Il libro di Niram Ferretti non è nella media delle opinioni correnti sulla guerra di Gaza e sul suo significato. Piuttosto è una pietra di inciampo fondata su un paradosso scandaloso. Gli ebrei si sono riuniti e si difendono, per questo possono essere infine spazzati via, dal fiume al mare. La maledizione di Israele è che il mondo ha sempre avuto la vocazione a liberarsi in qualche modo degli ebrei, della questione ebraica cosiddetta, e ora può pensare di farlo abbattendo non un’antica stirpe o una particolare religione del libro o una formidabile comunità di costumi e cultura ma una nazione, uno stato, una classe dirigente, il rinascimento di una lingua, una prassi umana dei sopravvissuti, l’unità di un rifugio, di un mai più, che nasce come conquista internazionalmente legittimata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
